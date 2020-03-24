39-річна ведуча «Х-фактора» Даша Трегубова постала в спокусливому образі
Красуня зачепила тему карантину і доповнила її гарячим знімком, передає Politeka.net.
Даша постала в прозорому одязі з паєтками. Наряд був розчахнутий, через що з вирізу показалося зайве - чорна мереживна білизна зірки. Доповнили образ аксесуари.
В руках теледіва тримала келих з темним напоєм, схожим на коньяк. Вона доторкнулася пальцями до краю посуду. Дівчина посвітила манікюром нюдового відтінку.
Трегубова дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. Її пишне волосся також привернуло увагу. Загалом образ вийшов чудовим.
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В пості Даша розповіла, що планує читати вірші в Instagram на час карантину через коронавірус і запропонувала приходити на перегляд.
"Слухайте, ну якщо навіть Роббі Вільямс в прямому ефірі співає за заявками, а президент Ізраїлю і @polyakovamusic читають дітям казки - я не можу байдикувати...", - підписала знімок красуня.
За 50 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.
"Wow🌟🌟Красива!🔥", "Богиня)))) тут нічого не скажеш))))", "Просто Аггггонь!🔥", "Даша, все на Ваш розсуд 🤗 Ви дуже талановита і позитивна 😘", "Даша, хотіла б почути у вашому виконанні лист Тетяни до Онєгіна!", "Клас! Чудова ідея)", "Обажаю вас слухати😍😍😍😍", "Так", "Залишайся у фокусі, не піддавайся паніці.. Цей будь ласка 😊", "Дякую!!!🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Ваня Якимів", "сексі гаряча шттучка", "🔥Удачі! Даша ви Наша!😍👏", "Ти найкраща телеведуча в Україні", "Даша, а щось з Леся Подерв'янського можеш", "Будемо слухати, читайте і співайте!", "Яка ти красуня", "Ліну Костенко", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, телеведуча «Х-фактора» вразила фігурою в червоному обтягуючому платті на тонких бретелях і ніжним образом.
Її волосся було розпущене і кладене локонами на одне плече. Макіяж нюдовий.
В цілому, образ на тлі червоних портьєр на сцені вийшов дуже вдалим.
За три години фото встигло зібрати кілька тисяч лайків і десятки коментарів.
Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».
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