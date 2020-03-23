Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені в ньому, порадувала шанувальників проникливим чорно-білим знімком

Фото цілком може претендувати на такі, які перебувають в розряді інтимних, особистих, тому як артистка позувала на ньому частково без білизни, передає Politeka.net.

Так у своєму Instagram 25-річна красуня-акриса вирішила заговорити про проблеми екології і, до нагоди, показати своє, ймовірно, студійне фото в сорочці і накидці. Як помітили фани зірки, вона на знімку красувалася без бра:

«Тема екології зараз актуальна як ніколи 🌍🍃 багато просили мене про це трохи розповісти, що ж...

Рослинне харчування одного разу назавжди змінило моє Життя. Все почалося з док фільму «Земляни» з Хоакіном Феніксом. Потім я побачила і прочитала досить, щоб переконатися в тому, що скотарство знищує екологію та ресурси нашої планети. А вбивство, насильство і видову дискримінацію в наш час прийнято вважати нормою. І цей факт розбив мені серце.

Ви думаєте, що рослинне харчування це страшенно дорого? - Ні, овочі, фрукти та вег продукція вітчизняного виробника набагато дешевші будь-яких ковбас і сирів, наприклад пачка тофу або сої коштує в середньому 30грн.)

Ви думаєте, що це несмачно, та й їсти особливо нічого, крім трави?))) - Це дуууже смачно, я готую сою замість м'яса, смажу тофу замість омлету, роблю домашній сир з рослинного молока і поживних дріжджів.... Я дуже люблю готувати, моя родина весь час живиться кулінарними шедеврами (сама себе похвалила)))

Ви думаєте, це шкідливо для здоров'я і вам буде не діставати корисних речовин? - О ні, ваша серцево-судинна система зробить вам низький уклін і ви мабуть ніколи не помрете від відрив тромбу))) всі конструктивні аргументи ви можете знайти онлайн у книзі Дугласа Гремма «80/10/10»

По суті, в існуванні для задоволення власних потреб немає ніякого сенсу, подібний спосіб життя зазвичай призводить до депресії і глибокого розпачу. Я вірю, що ми тут для того, щоб безоплатно віддавати і отримувати у відповідь щиру подяку, що робить нас по-справжньому щасливими сім разів і надихає долати будь-які вершини. Моє рослинне харчування не тільки береже здоров'я, але рятує природу і планету в цілому. А після мене тут будуть жити наші діти, онуки й правнуки і мільйони добрих людей)))))

Дуже довгий пост... так давно не писала, і взагалі довго не наважувалася з вами цим поділитися.. але вирішила, що сам меседж набагато важливіший мого страху осуду, тому... так, хоча б просто подумайте про це на дозвіллі)) а в свою чергу, я готова відповісти на всі ваші запитання🌱

#govegan 💪🏼

P. S.: будь Ласка, несіть відповідальність за ту енергетику, яку ви приносите в блог», - так тривало підписала зірка ТБ свою фотографію.

Шанувальники Анни навперебій запитують у неї, а як же все-таки прийти до цього веганства, а також роблять компліменти артистці. Зокрема, пишуть про те, як вона свіжа, гарна, ніжна та інше.

Нагадаємо, що Женька з "Сватів" в одному халатику показала свої жіночі штучки.

Зірка екранів розслабляється будинку. Акторка показала особисті кадри, де вона позує біля дзеркала у ванній. Красуня була в білому халатику і з рушником на голові:

«Немає лиха без добра»...☀️ Для мене #карантин це відмінна можливість повністю присвятити себе родині👨‍👩‍👦❤️, дістатися до гори книг, відкладених на «коли буде час», розслабитися і відпочити від гриму, відновити шкіру і волосся🌸 Чесно зізнатися, я дуже домашня птиця, так що я #keepcalm і насолоджуюся🧘🏼‍♀️ Закупила свої улюблені жіночі штучки, які допомагають мені повстати з попелу як Фенікс😄 щоб не потрапити на підробки, замовляю в ... 🧡 довіра в наш час дорого коштує))) так що давайте проведемо цей час з користю, а як ви проводите свій #карантин ??? P. s.: чим користуюся❓гортай карусель)», - пише Кошмал.

Нагадаємо, зірку "Сватів" безжально бив колишній чоловік

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