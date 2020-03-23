Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова всіляко приховує свою єдину дочку Аріадну від настирливої уваги публіки

Незважаючи на те, що знаменитість не бажає показувати свою дочку і особисте життя на суспільний огляд, сама дівчинка є активним користувачем соціальної мережі Instagram, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз дівчинка приємно здивувала мережу зворушливими кадрами з улюбленцем – конем, з яким погуляла на вулиці під час верхової їзди. Зазначимо, дівчинка не тільки займається різними проектами і власним блогом – вона також вже досить давно захоплюється верховою їздою.

Під знімками дівчинки можна побачити безліч компліментів на її адресу. Зокрема, багато захоплювалися любов Аріадни до тварин і трепетними фото, на яких дівчина позувала.

«Ми красені! Познайомити вас з цієї попкою в яблучках? 😂😂 Думаю, краще з коняфкой))😍😂», – написала Аріадна.

А ось що відповіли користувачі:

«Ой,а як же кращий оператор?😂❤️», «Ти красива дівчина 💋», «Жіночність це про тебе. Разом з красою», «Яка гарна фотографія...)», «Яка краса!!!

❤️🔥», «Відчуває🙃».

Також раніше сама Волочкова похвалилася розкішною вітальнею, показуючи, як проводить там вечора. Балерина позувала на улюбленому дивані, а поруч помітний стіл з кальяном, яким так Анастасія пишається і вже неодноразово нахвалювала його. Підпису ж артистка розповіла, що користувачам мережі краще зайнятися собою і карантином, ніж "злими коментарями".

«Прекрасний романтичний коронавирусный карантин😂🌺🥂 Люди, не сходите з розуму.😂 Читайте книги краще😊 І моє теж "Плата за успіх"», – написала Волочкова під новим постом.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях