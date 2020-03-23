Популярна актриса Світлана Ходченкова поділилася новими кадрами своїх стильних фотосесій
37-річна зірка фільмів виробництва «Квартал 95» постійно дивує своїх шанувальників новими образами і стилями. Як повідомляє Politeka, на цей раз Ходченкова поділилася на своїй сторінці в Instagram відео, в якому, судячи з усього, були зібрані фотографії з кількох фотосесій актриси.
На всіх знімках Ходченкова постає в нових образах. Так, на одному з фото вона позує в бежевих штанях, білій сорочці і піджаку в клітку. Пікантної деталі знімку додає той факт, що сорочка і піджак знизу були розстебнуті, оголюючи плоский животик актриси.
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Ще на одному фото Ходченкова позувала в спокусливому корсеті, який ефектно підкреслював її форми. На третьому фото зірка сиділа на стільці в чорній сукні з оголеними ногами.
Шанувальники актриси по достоїнству оцінили її яскраві і такі різні образи.
«Занадто шикарні», «Ти супер», «Ви забрали моє серденько», «Ви така красива», «Ви чудові», «Нереальна», - пишуть люди.
Раніше ми писали про те, що Ходченкова показала новий ніжний постановочний кадр.
Свіжий знімок довгонога артистка-красуня опублікувала у своєму мікро-блозі Instagram. На фото зірка екранів розташувалася на ліжку і свої стрункі ніжки при цьому підняла ввверх і просто закинула їх на стіну.
Білява красуня позувала в модному короткому платтячку і масивних черевиках. Крім іншого, Світлана засвітила частково свої стегна. На фото російська актриса грайливо дивиться в об'єктив камери і посміхалася. Тонкий силует в тьмяного блакитного кольору вбранні на білих простирадлах виглядав дуже ефектно.
Шанувальники зіркової артистки пишуть під фото в коментарях масу компліментів - вони називають Світлану "неймовірною", "красунею", "богинею" і не тільки.
Нагадаємо, зірка фільмів "Квартал 95" ледве умістила вражаючі форми в тісне вбрання.
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