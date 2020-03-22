37-летняя актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах производства "Квартал 95", обескуражила внешним видом в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, на официальной страничке знаменитости в Инстаграм поделились свежим фото Светланы. Девушка посветила "осиной" талией, оголив часть животика.

Актриса предстала в черном обтягивающем гольфе и белых штанах на подтяжках, а в руках держала защитный шлем для занятия фехтованием. Волосы Ходченкова собрала в хвост и нанесла минимум косметики, подчеркивая свою естественную красоту.

"В картине своей подруги и агента Веты Гераськиной «У нее другое имя», Светлана Ходченкова не только сыграла роль одинокой влиятельной женщины, пытающейся исправить главную ошибку своей жизни, но и выступила продюсером. О женском кино, страхах и любви Светлана рассказала в интервью ELLE Russia. Читайте в апрельском номере", - говорится в подписи к фото.

Поклонники за час поставили почти 10 000 "сердечек", расщедрившись на комплименты в комментариях.

"Такая красивая 😻"

"Красавица 🖤"

"Светлана,Вы вообще кушаете?"

"Очень стильное фото! 👌"

"Королева😘😘😘😘😘 Обожанто😘"

"Шикарный образ👏👏👏"

"Потрясающий кадр, Светлана🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Ходченкова покорила сеть раскованной позой в постели. Девушка лежала на спине в голубом платье с белыми цветами, задрав длинные ноги к потолку так, что взору фанатов открылся безумно красивый вид на ее стройные прелести.

Пользователи не удержались от хвалебных комментариев: "Светлана! Вы очень красивая женщина ❤️"; "Света! Наберусь наглости: ты охренительная! Буду тебя на"ты" называть. Извини, эмоции глядя на тебя, только такие. Но, с уважением, конечно💐"; "Ботиночки космос".

Также мы писали, как Ходченкова похвасталась отдыхом в Дубае, где успела побывать до карантина. Звезду сняли в номере фешенебельного отеля Bulgari Resort Dubai. Судя по накрытому столу и подписи к фото, Светлана как раз проснулась и готовилась позавтракать. В кадре крупным планом запечатлены яства: в основном это фрукты и сыры, и сама актриса, восседающая над столом.

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