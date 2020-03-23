Популярная актриса Светлана Ходченкова поделилась новыми кадрами своих стильных фотосессий

37-летняя звезда фильмов производства «Квартал 95» постоянно удивляет своих поклонников новыми образами и стилями. Как сообщает Politeka, на этот раз Ходченкова поделилась на своей странице в Инстаграм видео, в котором, судя по всему, были собраны фотографии из сразу нескольких фотосессий актрисы.

На всех снимках Ходченкова предстает в новых образах. Так, на одном из фото она позирует в бежевых штанах, белой рубашке и пиджаке в клетку. Пикантной детали снимку добавляет тот факт, что рубашка и пиджак снизу были расстегнуты, обнажая плоский животик актрисы.

Еще на одном фото Ходченкова позировала в соблазнительном корсете, который эффектно подчеркивал ее формы. На третьем фото звезда сидела на стуле в черном платье с обнаженными ногами.

Поклонники актрисы по достоинству оценили ее яркие и такие разные образы.

«Слишком шикарны», «Ты супер», «Вы забрали моё сердечко», «Вы такая красивая», «Вы восхитительны», «Нереальная», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Ходченкова показала новый нежный постановочный кадр.

Свежий снимок длинноногая артистка-красавица опубликовала в своем микро-блоге в Инстаграм. На фото звезда экранов расположилась на кровати и свои стройные ножки при этом подняла ввверх и попросту забросила их на стену.

Белокурая красотка позировала в модном коротком платьице и массивных ботинках. Помимо прочего, Светлана засветила частично свои бедра. На фото российская актриса игриво смотрит в объектив камеры и улыбалась. Тонкий силуэт в тусклого голубого цвета наряде на белых простынях выглядел очень эффектно.

Поклонники звездной артистки пишут под фото в комментариях массу комплиментов - они называют Светлану "невероятной", "красавицей", "богиней" и не только.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" еле уместила впечатляющие формы в тесный наряд.

Как сообщала Politeka, звезда фильмов "Квартал 95" задрала ноги ради эффектного фото в постели.

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