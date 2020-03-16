Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась кадрами с новой фотосессии

Свежий снимок она опубликовала на свой странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото звезда стоит в черных кожаных штанах по фигуре, а также белой рубашке на одно плечо. В руках Ходченкова держит шпагу. Ради пикантности фото актриса выгнулась назад. Ее грудь в результате такой позы чуть не выпала из рубашки. Видно, что актриса в прекрасной физической форме, у нее подкаченные руки и ни грамма лишнего веса.

Фотография Ходченковой собрала почти 19 тысяч лайков и кучу восторженных комментариев.

«Каждое фото, достойно восхищения Вашей красоты», «Шедевральна», «Трудяжка....потрясающее тело, сила и грация», «Две шпаги! Я знаю какая прочнее», «Даже представить не могла, что набочник и саблю можно так сексуально преподнести. Это очень красиво», «Вот так выглядит совершенство!», «Совершенно без напряга», «Красота и Грация спасут мир)», «Делать было нечего со-все-ммм!», «О скулы можно порезаться! Дива!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова поделилась снимком с отдыха. Актриса улеглась на кромку бассейна. На ней был надет черно-розовый раздельный купальник, подчеркивающий стройную фигуру 37-летней актрисы. На фото также можно увидеть пальмы.

Как известно, Ходченкова играет не только в российских и украинских фильмах. Ей также посчастливилось попасть в Голливуд. Ее пригласили сыграть роль злодейки в фильме «Росомаха: Бессмертный». Как рассказывала Светлана, у нее было не так много общих сцен с Хью Джекманом, но артист запомнился своим профессионализмом и доброжелательностью.

Кроме этого, Ходченкова сыграла эпизодическую роль в фильме «Шпион, выйди вон».

Напомним, что Светлана Ходченкова вскружила голову шикарной фигурой: "Великолепна".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова в нижнем белье соблазнила необычным ракурсом: "Разошлась барышня".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова еле удержала роскошную грудь в тесном корсете: "Какой кайф".