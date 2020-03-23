Христина Асмус показала себе за обідом чи сніданком у білій блузці

31-річна російська актриса, що здобула популярність завдяки серіалу «Інтерни», постала перед публікою на новому опублікованому нею знімку за столом з солодощами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Асмус.

Артистка грайливо дивилася прямо в объекив камери і показала, як відкрила рот, щоб нібито з'їсти цукерку:

«От не люблю, коли фотографують нишком 🤳🏻 Ось прям не люблю. Ось прям нишком 🥺 На публічних заходах - ок, хоч коли в зубах колупаюсь)))))) Але по особистих справах - кафе, кіно, магазин, вулиця, аптека, ліхтар... 😂 Нееееее 🥵 Особливо в той момент, коли ти їси 🍜🤦🏼‍♀️ Навіть в пробці бувало знімали 🚦Краще запитайте, і я чемно погоджуся сфоткатися. Чи ні 😂», - підписала свій новий знімок зірка ТБ.

Шанувальники артистки на всю нахвалюють зовнішність і природну манеру Христини триматися на публіці, а також її вміння позувати на камеру:

«Боїтеся виглядати безглуздо? Це такий жорсткий самоконтроль або перфекціонізм?»

«Яка 😍😍😍»

«Коли фотографують несподівано,виходить кадр щирості ,так скажемо самого себе .ви прекрасна❤️❤️❤️»

«захоплююся вами Христинка»

Раніше ми повідомляли, що коронавірус не обійшов стороною 31-річну російську актрису Христина Асмус.

Дівчина звернулася до шанувальникам у своєму мікроблозі в Instagram. Асмус повідомила про скасування вистав через оголошеного в Росії карантину, а також побажала здоров'я всім користувачам в результаті спалаху коронавіруса.

"Сьогодні ми повинні були грати улюблену «Качину полювання» в @ermolova_theater. Ні «Тексту», ні «Ревізора», ні «Гамлета», ні інших спектлей найближчим часом не буде. Поки до 10 квітня. А там, кажуть, чекаємо новин...Ймовірність закриття проекту «які Повернулися» у Москві – максимальна. Тобто, коли я грала минулий спектакль..навіть уявити не могла, що він може виявитися останнім", - написала Крістіна.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережу інтимним фото.

Як повідомляла Politeka, невдачі посипалися на Асмус, актриса не стрималася: "Може виявитися останнім...".

Також Politeka писала, що Асмус показала себе в повний зріст і розбурхала виглядом: "42 розмір ноги".