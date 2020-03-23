Вдова Кузьми Скрябіна вперше після трагічної загибелі чоловіка розповіла про те, як справляється з втратою

Знаменитий український музикант розбився у жахливій ДТП 2 лютого 2015 року. У нього залишилися дружина Світлана Бабійчук і дочка Марія-Барбара. Через п'ять років після трагедії Світлана відверто розповіла в програмі «Світське життя», як переживає втрату. Жінка зізналася, що їй досі буває складно. За її словами, допомогти їй може тільки час.

«Зараз має відбутися фестиваль Андрія, незабаром по книзі має вийти фільм. Дуже багато всього. Це надзвичайно важко. Бувають дні, коли ти тиждень усім цим переймаєшся і потім ніяка, але час є час», - зазначила Бабійчук.

Вона також прокоментувала недавнє весілля їх з Кузьмою дочки. За словами Світлани, сама вона ніколи не була найбільш традиційною дружиною, тому не стала і традиційною тещею. Жінка розповіла, що не втручається в сімейне життя дочки, адже її цікавить тільки щастя дівчини.

«Я, напевно, не була класичною дружиною, тому я не можу бути і класичною тещею. Так, я навіть не можу це слово вимовити, бо я не знаю, що це таке! Тому я не втручаюся в їх життя… Але я лише спостерігач, вони повинні пройти свій шлях і головне, щоб вони були щасливі», - підкреслила вдова Кузьми.

Раніше ми писали про те, що Марія-Барбара з'явилася на світ у шлюбі Кузьми і Світлани Бабійчук. Пара була одружена з 1994 року. Жінка не тільки є художницею, вона також створила благодійний фонд "Фонд імені Кузьми Скрябіна". Вдова співака продовжує справу чоловіка, допомагаючи дитячим будинкам і лікарням.

Коли співака не стало, його доньці було 17 років. Марії довелося нелегко, тому їй допомагали фахівці.

У грудні 2019 року дівчина вийшла заміж.

На її весіллі були присутні співак DZIDZIO і українська телеведуча Катя Осадча. ЗМІ відразу розтрубили про торжество дочки кумира.

Нагадаємо, дочка Кузьми Скрябіна подорослішала і вражає красою: фото, які Марія тримає під замком.

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