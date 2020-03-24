Співачка Лоліта відверто розкрила всі помилки свого минулого
Про це епатажна зірка розповіла в інтерв'ю телеведучій Насті Івлєєвій в її авторській програмі, передає Politeka.net.
Лоліта зізналася, що п'ятий шлюб був повною помилкою, але вона усвідомлює, чому в той момент зважилася на нове заміжжя.
«Не можна жити з виродками. Я примудрилася вчасно розійтися, як ніби мене повернули на вісім років тому. У мене не було відчуття самодостатності. Ти, як дура, починаєш в 45 думати, що це останній шанс. І якщо ти це не т**хнешь, то все — не буде нічого. І я зробила цю помилку», — розповідає епатажна зірка.
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А знову знайти упевненість в собі Лоліті допоміг професійний психолог. Але на даний момент співачка не виключає, що вона може погодитися на новий шлюб.
«Мені тепер важливо, наскільки він мені підходить і наскільки його межі збігаються з моїми кордонами», підкреслила вона.
В інтерв'ю Лоліта також торкнулася теми наркотиків, які вона також вживала з Філіпом Кіркоровим.
«Одного разу Філ просто заснув у мене на колінах», згадала Лоліта епізод, який стався під час їх спільною роботою над мюзиклом «Чикаго».
Але були і такі часи, коли Лоліта "сиділа" на важких наркотиках, і ці "розваги" серйозно вдарили по здоров'ю зірки.
«Рік вживання кокаїну, коли мені було 40, відгукується в 56. Я злізла, так як зрозуміла: ще трохи, і я здохну», — резюмувала співачка.
Варто відзначити, що влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.
Потім у пресі з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.
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