Співачка Лоліта відверто розкрила всі помилки свого минулого

Про це епатажна зірка розповіла в інтерв'ю телеведучій Насті Івлєєвій в її авторській програмі, передає Politeka.net.

Лоліта зізналася, що п'ятий шлюб був повною помилкою, але вона усвідомлює, чому в той момент зважилася на нове заміжжя.

«Не можна жити з виродками. Я примудрилася вчасно розійтися, як ніби мене повернули на вісім років тому. У мене не було відчуття самодостатності. Ти, як дура, починаєш в 45 думати, що це останній шанс. І якщо ти це не т**хнешь, то все — не буде нічого. І я зробила цю помилку», — розповідає епатажна зірка.

А знову знайти упевненість в собі Лоліті допоміг професійний психолог. Але на даний момент співачка не виключає, що вона може погодитися на новий шлюб.

«Мені тепер важливо, наскільки він мені підходить і наскільки його межі збігаються з моїми кордонами», підкреслила вона.

В інтерв'ю Лоліта також торкнулася теми наркотиків, які вона також вживала з Філіпом Кіркоровим.

«Одного разу Філ просто заснув у мене на колінах», згадала Лоліта епізод, який стався під час їх спільною роботою над мюзиклом «Чикаго».

Але були і такі часи, коли Лоліта "сиділа" на важких наркотиках, і ці "розваги" серйозно вдарили по здоров'ю зірки.

«Рік вживання кокаїну, коли мені було 40, відгукується в 56. Я злізла, так як зрозуміла: ще трохи, і я здохну», — резюмувала співачка.

Варто відзначити, що влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.

Потім у пресі з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвої. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Нагадаємо, Лоліта озолотилася після розлучення з молодим чоловіком, розкриті подробиці

А ще Politeka повідомляла, Лоліта без сорому показала, як виглядає насправді, макіяж вже не рятує

Також Politeka писала, Лоліта несподівано розповіла, чий Крим насправді