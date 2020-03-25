Знаменитості бережуть себе і просять робити це інших

Вітчизняні зірки, як і прості люди, носять маски у зв'язку з карантином через коронавірус

Відповідними знімками артисти діляться в соцмережі, пише Politeka.net.

Так, шоумен Володимир Остапчук надів маску з цікавим написом: "Подбухиіваю". За добу образ Остапчука оцінили близько 14 тисяч користувачів мережі.

Солістка групи "НеАнгели" теж оголосила: "Коронавірусу бій!" і одягла маску не сама, а з сином. Артистка на карантині проводить час з дітьми, займається з ними творчістю.

Блондинка Тіна Кароль також проводить час у родині. Її син Веніамін повернувся з Лондона. Зараз вона репетирує з учасниками шоу "Голос країни" онлайн.

Відомо, що співачка дуже рідко бачить своєї дитини, саме тому можливість побути з сином удвох вдома - велика рідкість. Як би цинічно це не звучало, але карантин поміг сім'ї побути разом довше звичного.

Телеведучий Юрій Ткач звернувся до підписників в масці, попросивши берегти себе.

Співачка родом з України, Віра Брежнєва, теж ходить у масці.

"Карантин - для всіх один. Так я пролітала всі свої 10 перельотів у березні. І антисептик. Тепер вдома.

Діліться лайфхаками 💚", - написала артистка.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, написала, що без маски нікуди не виходить.

Співачка Гайтана зізналася, що не купила маску, тому зав'язала хустку, між шарами якого поклала марлю, складену вдвічі.

Зарубіжні зірки воліють зайвий раз поберегти себе. Серед них: Наомі Кемпбелл і Гвінет Пелтроу.

А російська телеведуча підійшла до ситуації з гумором.

"Нарешті настав мій час! З моєю щелепою -маска це ідеальний аксесуар краси! 😂😂😂", - написала вона.

Нагадаємо, в Офісі президента України розповіли, коли в країні можуть бути зняті всі обмеження, пов'язані з коронавірусом.

За словами голови ВП Юлії Ковалів, це може статися вже у травні, однак для цього українці повинні максимально дотримуватися умов карантину.

"Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені обмеження для того, щоб вже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", - заявила вона.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

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