Відома співачка Тіна Кароль показала, регулярно проводить заняття в спортзалі без тренера

Після введення карантину і скасування багатьох світських заходів у артистки з'явився вільний час не тільки на сім'ю, але й на активне ведення соціальних мереж, в тому числі і Instagram. Тіна почала активно ділитися відеозаписами в розділі Сторі, зробленими під час тренування, повідомляє Politeka.

Як відомо, зірка не любить розповідати про особисте життя, а показує її і зовсім - дуже і дуже рідко. Однак, іноді співачка все ж відкриває завісу таємниці і показує, як проходить незначна частина її насичених буднів.

В цей раз співачка показала, як займається в залі самостійно і які вправи воліє робити без вказівок тренера. Позувала перед об'єктивом Тіна без макіяжу і в звичній спортивному одязі - чорній кофті з довгим рукавом і такого ж кольору лосинах.

Під час зв'язки вправ можна помітити, що Тіна використовує і спортивний інвентар в якості "помічника" - вправи на м'язи ніг зірка виконувала разом з блакитним м'ячем.

Раніше Кароль показала себе в стильному образі, станцювавши з Баланом прямо під час виступу. Нещодавно пройшов черговий ефір пісенного шоу "Голос", під час якого Тіна традиційно заспівала і навіть з'явилася з Даном Баланом на сцені разом в час виступу.

додало Пікантності виступу не тільки те, що Тіна в новому образі та в окулярах спокусливо виконала пісню "Вабити-Бавити", але ще й співала її поруч з тих, хто бавиться і танцюючим Баланом.

Зазначимо, під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші.

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