24-річна Анна Заворотнюк, дочка хворої на рак зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, потрясла філософськими думками про позитив, красу й "руську душу", підкріпивши їх досить відвертим фото

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в пікантному образі. Аня вбралася в блузу чорного кольору з глибоким вирізом на грудях і гудзиками посередині, а також джинси. Дівчина сфотографувалася крупним планом, розтріпавши злегка волосся.

Неможливо не помітити стурбований вираз обличчя Ані - ніби німе питання застигло на її відкритих губах.

Дочка Заворотнюк заговорила про те, що "краса врятує світ" і важливо думати в цьому житті тільки про позитивні речі.

"У житті все взаємопов'язано, як ми живемо, як думаємо, як сприймаємо цей світ. Як стверджував Булгаков «бійтеся своїх бажань - вони мають властивість збуватися». Чим більше ми думаємо про погане, про негативне, тим більше ми притягуємо до себе. Може бути на Земній кулі стільки аномальних явищ, природних катастроф та епідемій відбувається зараз тому що на планеті накопичилося стільки зла? Війни, нерозуміння людей, людська ворожнеча, усе це і породжує такий дисбаланс💔... Кажуть, що світ порятує краса", - поділилася Анна.

Пост викликав ажіотаж, зібравши за лічені години майже 3000 "сердечок". Традиційно, користувачі цікавилися у дівчини, як справи у її матері і як просувається лікування.

"Цей пост якось особливо зворушив ❤️ спасибі Аннуся🙌 все правильно і в душу. Змушує глибоко задуматися, збережу і буду перечитувати періодично, спасибі велике❤️"

"Ви така мудра🙏"

"Відмінно сказано. Бережіть себе і вашу маму"

"Аннуся,ви красива і зовні і душею) залишайтеся завжди такою)"

"Аннуся, як мама?" - "у нас все добре і буде ще краще🙏🏻" - "прям шкода не можу її 😢

Нагадаємо, про хворобу Анастасії Заворотнюк заговорили влітку минулого року. Тоді з'явилася інформація, що зірка перенесла операцію по видаленню пухлини головного мозку в Німеччині, але безрезультатно. Після цього актриса лікувалася в Москві.

Сім'я Заворотнюк не дає офіційних коментарів з приводу її стану. За останніми даними, з нового року Анастасія виписалася з реабілітаційного центру в столиці РФ, де к ілька місяців проходила відновлювальні процедури. Зараз її місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк посвітила на камеру голим животом у відвертому образі: «Така струнка».

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