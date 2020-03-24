Українська співачка Віра Кекелія, учасниця «Кварталу 95», показала розкішний архівний знімок у шубі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Впевнена, що багато хто з вас в період #quarantine зайнялися чищенням своїх ноутбуків ‼️ Ось і мені кинули цю фотографію з підписом «архів, бекстейдж». Але…я таке бэкстейджем назвати не можу‼️Тому із задоволенням ділюся з вами цим архівом. Вся розкіш на сторінці у подруги», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кекелія позує з приспущеною шубою без білизни. На руці у зірки видніється елегантна рукавичка. Доповнює образ співачки яскравий макіяж.

«Красуня», - пишуть в коментарях зірці.

До цього ми писали, що 33-річна українська співачка Віра Кекелія, учасниця "Квартал 95", зворушила публіку атмосферних фото.

Красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній відвертій сукні, що обтянуло помітно округлі форми, і в туфлях на шпильках. Заради яскравого кадру, Віра прийняла неймовірно складну, як для вагітної, позу, зігнувшись тому. Дівчина сперлася рукою об підлогу, а інший торкнулася особи. Чуттєве фото доповнили її закриті очі і розпатлане волосся - здається ніби Кекелія застигла в момент насолоди життям і своїм становищем.

Менш ніж за добу шанувальники поставили більше 5000 "сердечок", щедро віддячивши співачку за теплий знімок компліментами.

"Така гнучка, що хоч бери і ванною народжуй))"

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.

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