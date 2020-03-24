Украинская певица Вера Кекелия, участница «Квартала 95», показала роскошный архивный снимок в шубе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Уверенна, что многие из вас в период #quarantine занялись чисткой своих ноутбуков ‼️ Вот и мне бросили эту фотографию с подписью «архив, бэкстейдж». Но…я такое бэкстейджем назвать не могу‼️Поэтому с удовольствием делюсь с вами этим архивом. Вся роскошь на странице у подруги», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кекелия позирует с приспущенной шубой без белья. На руке у звезды виднеется элегантная перчатка. Дополняет образ певицы яркий макияж.

«Красотка», - пишут в комментариях звезде.

До этого мы писали, что 33-летняя украинская певица Вера Кекелия, участница "Квартал 95", растрогала публику атмосферным фото.

Красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном облегающем платье, что обтянуло заметно округлившиеся формы, и в туфлях на шпильках. Ради запоминающегося кадра, Вера приняла невообразимо сложную, как для беременной, позу, изогнувшись назад. Девушка оперлась одной рукой о пол, а другой коснулась лица. Чувственное фото дополнили ее закрытые глаза и растрепанные волосы - кажется будто Кекелия застыла в момент наслаждения жизнью и своим положением.

Менее чем за сутки поклонники поставили больше 5000 "сердечек", щедро отблагодарив певицу за теплый снимок комплиментами.

"Такая гибкая, что хоть бери и ванной рожай))"

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

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