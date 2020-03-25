Знаменита співачка Надя Дорофєєва показала кращі кадри з останнього інтерв'ю з Позитивом

Кілька днів тому група "Время и Стекло" офіційно оголосила про завершення існування, чим буквально підірвала всі соціальні мережі. Сьогодні ж на сторінці Наді в Instagram був показаний уривок з останнього интеревью, в якому взяв участь Олексій Завгородній (Позитив) і їх продюсер Алекстей Потапенко (Потап), пише Politeka.

Так, у новому ролику Надя і Позитив повинні були відповісти на серію досить провокаційних питань, що стосуються спогадів про групу. Озвучував найбільш пікантні питання, звичайно ж, сам Потап.

Гра-перевірка від Потапа виявилася досить смущающей, адже він питав буквально все: від питань, що стосуються особистого життя, до робочих моментів групи: про дату першої зустрічі, самої улюбленої їжі з їх райдера, про дату та місце першого концерту, а також багато іншого.

Шанувальники також не залишилися байдужі і написали не тільки свою думку з приводу побаченого, також користувачі мережі відзначили найбільш вподобані їм питання і пожартували з приводу поведінки Потапа.

Раніше Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезній команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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