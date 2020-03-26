Ось з кого треба брати приклад

Вимушений карантин замкнув багатьох зірок вдома, але для підтримки форм вони просто зобов'язані займатися спортом

Politeka.net з'ясовувала, як українські зірки рятують свої ідеальні фігури на карантині.

Співачка Настя Каменських, які останні кілька років активно займається спортом, не кидає тренування. Більш того, вона організувала онлайн-тренування для своїх шанувальників. Настя ділиться знімками в різних спортивних костюмах і пропагує здоровий спосіб життя, незважаючи на карантин.

Солістка групи «Время и стекло» Надія Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом також займаються спортом вдома. До них приєдналися і їх друзі, власники мережі київських ресторанів Даша і Міша Кацуріни. На знімках в соцмережах видно, що пари розділилися на жіночу і чоловічу команди, щоб виконувати різні вправи.

Донька екс-нардепа Алла Добкіна на карантині також приділяє час тренуванням.

«Не забувайте про спорт. Це зараз важливо», - написала вона своїм шанувальникам.

Зірки дуету «НеАнгели» Вікторія Смеюха і Слава Камінська теж підтримують форму на карантині. У Камінської вдома є бігова доріжка, на якій вона проводить вечори. А Смеюха поділилася з фанатами незвичайним способом занять в домашніх умовах. Вона взяла велику банку зі спортивним харчуванням і робила з нею присідання.

Нагадаємо, що Камінська після ліпосакції показала, як виглядає її фігура: "Вважалася худою, але...".

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