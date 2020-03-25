Учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала вечірнє домашнє тренування на тренажері

Після того, як стало відомо про масове закриття суспільно-культурних закладів, Слава вирішила ізолюватися з дітками у себе вдома і дотримується режим карантину. Тим не менш, це не заважає артистці активно вести блог, розповідати про свої будні і показувати свої вечірні тренування, інформує Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі Instagram співачка з'явилася без макіяжу і в світло-бежевому костюмі з прозорими мереживними вставками над грудьми і на стегнах. Привернула увагу шанувальників також і декольте співачки.

У режимі прямого ефіру користувачі змогли залишати коментарі, задавати питання зірці і навіть похвалити її прагнення бути в формі. Сама Слава дуже переживає з цього приводу, так як не так давно вона навіть зробила ліпосакцію, оскільки була незадоволена "кількістю жиру в організмі".

За словами артистки його було куди більше, ніж вона думала, проте після операції не можна залишити все як є і треба активно тренуватися, інакше її вага знову буде на "небезпечної" позначки на вагах.

До цього Слава Камінська розкрила свої секрети схуднення під час останнього тренування з тренером Андрієм Хомицьким. Під час заняття Слава показала топ кращих вправ і під керівництвом тренера виконала їх сама.

Як можна побачити під час запису, Андрій Хомицький – персональний тренер – показав частина вправ на проблемні зони: внутрішню поверхню стегна, зовнішню, сідниці, боки на животі, провисающую частина трицепса. Під час ролика Слава виконала особистий топ 4 кращих вправ на зазначені проблемні зони.

Варто відзначити, що Слава активно стежить за собою і, щоб показувати стильні кадри на відпочинок в міні-бікіні, зірка досить багато тренується, пробує різні дієти і стежить за собою.

Під час ролика, приміром, Камінська в природному вигляді і без макіяжу попрацювала над своїми проблемними зонами, постояла на планці і навіть отримала кілька слушних порад від персонального тренера Андрія Хомицкого під час занять на тренажерах.

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, чтпро Камінська здивувала нічними розвагами з дочкою

Також Politeka повідомляла, що Камінська приголомшила вагітним фото без білизни