Наташа Корольова здивувала зовнішністю, відвідавши салон краси

Російська співачка застосувала ботокс до волосся. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net з посиланням на публікацію зірки 90-х.

Корольова стверджує, що своє волосся вона жодного разу не фарбувала, вся її "краса натуральна" і показала весь процес підживлення волосся на камеру: як відбувалася процедура, що саме робили з її волоссям, також артистка на відео з'явилася практично без макіяжу.

Деякі її підписники відзначили, що Наташа помітно постаріла, деякі, що вона чудово виглядає, інші, що її волосся з виду залишає бажати кращого, були й такі, які вважають, що артистці без макіяжу не варто з'являтися ні перед камерами, ні на публіці. Окрім того, Наташа сказала на камеру, що прийде до свого спеціаліста через місяць, після того, як буває у Німеччині на гастролях:

«А карантин начебто скрізь до травня місяця в Німеччині?»

«НАТАША ТИ ЗАВШЕ КЛАСНА ❤️❤️❤️»

«А сивини немає шоли?»

«Хоч хтось прочитав пост з критиканів?🙈 Наташа пише, зробила ПЕРЕД гастролями. І зараз вона вдома на карантині, гастролі перенесли»

«Така красива краще залишайся вдома😊🙈»

Раніше ми писали про те, що Корольова показала дивний образ в Instagram. На ролику Наташа показала тільки своє обличчя. Хвіст у неї був зав'язаний у вузол, а образ доповнила Королева медичною маскою, якщо її можна так назвати. На кадрах видно безліч прикрас на самій масці. Як виявилося, захисне пристосування було зроблено відомим дизайнером Тетяною Мельник.

"Захисна маска з урахуванням всіх медичних норм від дизайнера Тетяни Мельник. Дівчата у сформованій ситуації наш девіз - Красу коронавірус обходь стороною!!! Не падаємо духом , не сумуємо !!! З любов'ю Ваша Наташа!!!", - написала Наташа.

Повідомлялося, що відома українська співачка Наташа Корольова, яка живе і працює в Росії, опублікувала фото з іншою зіркою.

Королева була в чорній сукні з квітковим принтом і глибоким декольте. Наряд затягнув її пишні принади, при цьому з вирізу виглядала лямка з-під нижньої білизни, це вже, можна сказати, зайве.

Яскравий обруч сережки в тон та інші аксесуари доповнили образ зірки.

Наталія ніби присіла на коліна Бабкіної, притянулась до неї, відкрила рот і витягла в руці довгу косу.

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