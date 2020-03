View this post on Instagram

Недалеко от нашей дачи в Крекшино в марте открылся очень уютный салон красоты @beauty_studio_biryuza ! Хозяйка Стелла порекомендовала мне попробовать холодный ботекс для волос ( без формальдегида, без утюжка, без запаха , без выпрямления ! Перед гастролями в Германию я сделала одну процедуру , мои волосы остались довольны !!!А как вы ухаживаете за волосами ?поделитесь своими рецептами ! После карантина я хочу повторить эту процедуру !!!Это видео я сняла 4 Марта 2020 Года !