Включайте первый))). Начинаем серию наших репортажей из Новой инфекционной больницы открытой только сегодня,и из Коммунарки! Муж говорит: «все сидят дома,а моя все инфекционки города обьехала»🙈 Надеюсь ,не зря и вам будет интересна наша работа! Мы продолжим работать всю неделю, собирая истории со всего мира, и отчаянно ищем уже переболевших и выздоровевших пациентов с диагнозом коронавирус связаться с нами,мы хотим рассказать ваши истории борьбы и излечения! Пишите: [email protected]