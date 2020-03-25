Російська телеведуча Ксенія Собчак, схоже на те, що вагітна і якщо це так, то її нинішній чоловік Костянтин Богомолов не дарма переживає за неї...

На новому опублікованому в Інста відео, Ксенія Анатоліївна розповідає про жахи коронавіруса, який охопив буквально весь світ. Так у підпису до кадрів, Собчак відзначила, що об'їздила багато інфекціонок, щоб зібрати матеріал для передачі та й взагалі - на карантині вдома не сидить.

Зважаючи на це, її нинішній чоловік Костянтина Богомолова почав турбуватися, адже, ризик заазитися зараз високий і ймовірно, Ксенія при надії (з'явилася інформація у багатьох росЗМІ останнім часом). Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-публікацію:

"...Чоловік каже: «всі сидять вдома,а моя всі інфекціонки міста об'їздила»🙈".

Крім того, Ксенія, живіт якої не видно, але вбрання, до речі, стають все просторіше написала:

«Вмикайте перший))). Починаємо серію наших репортажів з Нової інфекційної лікарні відкритої тільки сьогодні,і з Коммунарки! .... Сподіваюся ,що не дарма і вам буде цікава наша робота!

Ми продовжимо працювати весь тиждень, збираючи історії зі всього світу, і відчайдушно шукаємо вже перехворілих і видужалих пацієнтів з діагнозом коронавірус ...».

Шанувальники зірки ТБ підтримали завзяття Ксенії допомогти іншим, але і про себе порадили не забувати.

Раніше Ксенія позувала в джинсах або джинсовій спідниці, а також кофтині. Волосся у неї були розпущені в цей раз. Собчак дивилася широко відкритими очима прямо в камеру. Знімок вийшов досить дивним.

"Нарешті-таки і Бродський згодився,і не під фото з задумливим поглядом вдаль на захід сонця: Не виходь з кімнати, не роби помилку !!!", - написала Ксенія в мережі.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і почали активно обговорювати дивний образ Собчак:

"Ксенія, а чого з бровами у вас", "Практично Олена Воробей", "ну очевидно ж, що сліди старості вже не приховати макіяжем, потрібно більше фотошопу!", "Ксенія що з обличчям? До речі, я мільйонер підкажіть будь ласка че як куди вигідно вкинути в кризу?", "Ксенія вигляд хворої у Вас, все в порядку", "Скільки коштує кофта?"

Повідомлялося, що зірка російського ТБ Ксенія Собчак здивувала шанувальників видом у відвертому вбранні на мальовничому пляжі.

«Підніму хоч ногу вгору, раз рубль знову падає, а я не перестаю дивуватися тому, що це ще когось дивує», - підписала Ксенія свій новий знімок.

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