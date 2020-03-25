"Багато здивовані, якщо не сказати більше..."

Відомого ведучого та батька дитини покійної Жанни Фріске Дмитра Шепелєва звинувачують в багатьох сімейних гріхах

Зокрема, в росЗМІ зашуміли про те, що зірка ТБ зраджував співачці і приховав від неї той факт, що у нього нібито є друга дитина. Дмитро Шепелєв неодноразово зраджував своїй цивільній дружині ще при житті тієї, пише «Російський Діалог.UA»:

«Шоумен неодноразово зраджував співачці, адже про це говорила журналістам близька подруга екс-солістки групи «Блестящие» Ольга Орлова». Лера ж Кудрявцева якось навіть сказала журналістам, що у Шепелєва є позашлюбна дитина:

«Дмитро виїжджав на невизначений термін і…». Також раніше повідомлялося, що Шепелєв хотів стати батьком ще раз і також від Жанни: сурогатна мати може виносити дитину замороженої яйцеклітини Фріске.

Раніше ми розповідали про те, що чоловік померлої Жанни Фріске приголомшив пікантною детальністю. Колишній український телеведучий Дмитро Шепелєв, який довгий час працював на телеканалі «M1», поділився історією про те відрізку часу.

У своєму пості телеведучий розповів — він працював з відомою українською ведучою Василісою Фроловою. Багато років тому обидва вели ранкове шоу на «M1».

Як зізнався Шепелєв, для нього це була не робота, адже вони з Василиною «валяли дурня» щоранку, п'ять днів на тиждень. За словами телеведучого, одного разу вони вийшли в ефір голими.

«Серйозно. Не брешу. Ранок після свята Івана Купала. Так, ранок, прямий ефір і нуль одягу», — написав Шепелєв.

Раніше ми повідомляли, Шепелєв розповів у своєму Instagram, як так вийшло, що він у 2018-му році почав зустрічатися з Тулуповою. Виявилося, що їх познайомили діти, які відвідували один садочок. Нагадаємо, після смерті Жанни Дмитро виховує їх спільного сина - шестирічного Платона.

Відзначимо, в Італії, де нібито збирається зіграти весілля Шепелєв, стався спалах смертельного коронавіруса. На півночі країни оголосили надзвичайний стан: десять муніципалітетів ізольовані, закриті школи, полки магазинів спустошені. Станом на 24 лютого, коронавірус вбив вже сьомого жителя Італії.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

Як повідомляла Politeka, сестра Фріске шокувала новою витівкою, фото вражають: «Навіщо копіювати Жанну?».