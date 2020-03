Знаменита артиска Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі"

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила поділитися з шанувальниками відео, на якому з'явилася в незвичайному вигляді. Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили, пише Рoliteka.net.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

Шанувальники не залишилися байдужі, оскільки Кароліна вперше прокоментувала ситуацію в країнах з епідемією коронавіруса. Користувачі мережі написали сотні самих різних коментарів.

До цього Ані Лорак показала нові спортивні фото в Instagram. На фото Лорак позує в чорних штанях і топі.

Образ вона доповнила чорними кросівками, а зібрала волосся в хвіст. На першому фото Кароліна стояла біля шведської стінки і підняла одну ногу. На другому кадрі співачка задерла ногу на стінку вище голови. На третьому фото вже просто стояла і пікантно позувала біля сходів.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Тільки на цей раз не видаляйте. Сиджу, їм морозиво і дивлюся на вашу фігуру", "Є мільйон шансів, завжди потрібно вибирати себе", "Та ви тому підтвердження", "А де поділися красиві індивідуальні губки Кароліни ? Що за стандартний качиний дзьобик(((? Навіщо? Ти прекрасна!".

