Знаменитая артиска Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми"

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила поделиться с поклонниками видео, на котором предстала в необычном виде. Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили, пишет Рoliteka.net.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

Поклонники не остались равнодушны, поскольку Каролина впервые прокомментировала ситуацию в странах с эпидемией коронавируса. Пользователи сети написали сотни самых разных комментариев.

До этого Ани Лорак показала новые спортивные фото в Инстаграм. На фото Лорак позирует в черных штанах и топе.

Образ она дополнила черными кроссовками, а волосы собрала в хвост. На первом фото Каролина стояла возле шведской стенки и приподняла одну ногу. На втором кадре певица задрала ногу на стенку выше головы. На третьем фото уже просто стояла и пикантно позировала возле лестницы.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Только в этот раз не удаляйте. Сижу, ем мороженое и смотрю на вашу фигуру", "Есть миллион шансов, всегда нужно выбирать себя", "И вы тому подтверждение", "А где делись красивые индивидуальные губки Каролины ? Что за стандартный утиный клювик(((? Зачем? Ты и так прекрасна!".

Напомним, Лорак в белоснежном платье соблазнила нового красавца

А еще Politeka писала, что Лорак в черном кружеве соблазнила молодого красавца на съемках

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак показала, как изменилась после отдыха