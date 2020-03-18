Знаменитая артиска Ани Лорак удивила превью-роликом с анонсом нового клипа "Обещаю"

В этот раз певица показала небольшой отрывок из клипа, который уже давно обещала представить на обзор публики, пишет Рoliteka.net.

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А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах. Не будем томить вас долгимими ожиданиями. Специально для моих любимых зрителей. Завтра в 12:00 на моём канале в YouTube состоится эксклюзивная премьера видео #Обещаю. ♥️ Directed by @radislav

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 Во время превью нового клипа можно заметить сразу несколько образов звезды. Однако не наряды – светлый и черный кружевной – привлекают внимание к себе. А новая прическа артистки. Ее волосы уложены в едва заметные волосы, слегка вспушены, а также косая челка дополняет новый «лук».

«А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах. Не будем томить вас долгимими ожиданиями. Специально для моих любимых зрителей. Завтра в 12:00 на моём канале в YouTube состоится эксклюзивная премьера видео #Обещаю. ♥️», – написала Каролина под постом в Инстаграм.

Вот что ответили поклонники:

«Завораживающие кадры😍Очень ждем🙌 Уверена, это будет очередной шедевр!💥», «Мне уже нравится🤤❤️», «👏👏👏👏🔥как всегда у вас песни супер 🔥», «Очень ждём! Вы безумно красивая❤️❤️❤️», «Урааааа, уже завтра ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Ждееееем😍», «Давно таких работ не было))», «Неожиданно👍🏼. Теперь в ожидании❤️🌟».

До этого певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову. Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времен.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу. Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.