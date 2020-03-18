Знаменитая артиска Ани Лорак удивила превью-роликом с анонсом нового клипа "Обещаю"

В этот раз певица показала небольшой отрывок из клипа, который уже давно обещала представить на обзор публики, пишет Рoliteka.net.

Во время превью нового клипа можно заметить сразу несколько образов звезды. Однако не наряды – светлый и черный кружевной – привлекают внимание к себе. А новая прическа артистки. Ее волосы уложены в едва заметные волосы, слегка вспушены, а также косая челка дополняет новый «лук».

«А вот и обещанный сюрприз! 🦋 Я знаю, что эта песня из альбома «За мечтой» нашла отклик в ваших сердцах. Не будем томить вас долгимими ожиданиями. Специально для моих любимых зрителей. Завтра в 12:00 на моём канале в YouTube состоится эксклюзивная премьера видео #Обещаю. ♥️», – написала Каролина под постом в Инстаграм.

Вот что ответили поклонники:

«Завораживающие кадры😍Очень ждем🙌 Уверена, это будет очередной шедевр!💥», «Мне уже нравится🤤❤️», «👏👏👏👏🔥как всегда у вас песни супер 🔥», «Очень ждём! Вы безумно красивая❤️❤️❤️», «Урааааа, уже завтра ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Ждееееем😍», «Давно таких работ не было))», «Неожиданно👍🏼. Теперь в ожидании❤️🌟».

До этого певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову. Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времен.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу. Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.