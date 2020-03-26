Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала фотосесію, прикривши головне сумкою модного бренду

Балерина представила провокаційну фото, на якому позувала в одному халаті з кольоровим принтом і з модною сумочкою в руках. Зірка знялася у пікантній фотосесії в рамках просування модного бренду, представником якого стала зовсім недавно, пише Politeka.net.

Так, цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram балерина вирішила подати нове фото, привертає до себе увагу незвичайним стилем. В рамках рекламної фотосесії артистка змінила зачіску, уклавши свої волосся великою кількістю лаку. На Анастасії з одягу лише тонкий халат з незвичайним яскраво-блакитним принтом. На її ногах - незмінна взуття - пуанти з атласними зав'язками.

В руках же Анастасія тримає ту саму модну сумку незвичайного дизайну, відзначаючи підпису, що вона вирішила стати представником нового бренду і як їй це вдалося:

«Зовсім недавно я стала амбасадором нової колекції бренду ANNA WOLF і обличчям нової колекції бренду під назвою «Шедевр на шедеврі». Нова колекція весна/літо припаде до смаку любителям мистецтва і світових шедеврів. Сумки та рюкзаки прикрашені відомими творами. 🌺

А фотограф Олена зафіксувала різні образи в такому вигляді.🌺 Сумочки виконані з екошкіри – штучна шкіра виглядає нітрохи не гірше, матеріал зносостійкий і жодна тварина при виготовленні сумок не постраждало», - написала Анастасія.

До цього епатажна артистка вирішила поділитися кадром з чорно-білій фотосесії, в якій вона з'явилася в одному лише білосніжному боді. Позувала при цьому балерина без білизни, що чітко видно на кадрі.

Доповнюють при цьому образ зірки прикраси з пір'я, вплетені у волосся. В руках же Настя тримає, схоже, балетну пачку - частину свого костюма, також зроблений з пір'я білого кольору.

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