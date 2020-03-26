Фанати не втрачають надії, що між 35-річною українською співачкою Тіною Кароль і 41-річним молдавським артистом Даном Баланом, розгорівся божевільний і пристрасний роман

На підтвердження цього на одній із фан-сторінок зірок з'явилася відеонарізка з їх найпалкішими витівками, включаючи навіть поцілунки, передає Politeka.net. Так, ролик опублікували в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).

В кадрі Кароль і Балан, не соромлячись публіки, пустують прямо на зйомках проекту "Голос країни-10". Знаменитості зворушливо цілуються, танцюють, обіймаються - Дан навіть носить Тіну на руках.

Незважаючи на те, що обидва відмовчуються від приписуваного їм романа, користувачі активно обговорюють їх полум'яний зв'язок і не вірять, що подібні жести можна зрежесирувати спеціально в цілях піару шоу.

"Як круто !!!❤️😍👏🏻"

"Як мило🤗"

"якби ці двоє, найталановитіші, красиві, стали парою-я була б за них дуже рада!!!"

До цього ми розповідали, як Балан потрусив апетитною "п'ятою точкою" прямо перед Кароль. Від несподіваного пориву колеги Тіна прийшла в невимовне захоплення, здивовано роззявивши рота.

Кадри опублікували в Instagram шанувальники, підписавши "Як вам танці Дана?".

Відповіді не змусили себе довго чекати: "Дуже сексуально"; "Кращий поки що🤣"; "Так нехай пробачать мене шанувальниці Дана, але цей танець нагадав мені чарівний шлюбний танець павича, стрясаючщо трясе пір'ям...😊"

Також ми розповідали, що в мережі з'явилися чутки, підкріплені фото, що Балан насправді зустрічається з 20-річною студенткою з Харкова на ім'я Анастасія. Зокрема, уважні користувачі розгледіли на одному зі знімків дівчини, що вона перебувала в квартирі співака.

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