Фанати не втрачають надії, що між 35-річною українською співачкою Тіною Кароль і 41-річним молдавським артистом Даном Баланом, розгорівся божевільний і пристрасний роман
На підтвердження цього на одній із фан-сторінок зірок з'явилася відеонарізка з їх найпалкішими витівками, включаючи навіть поцілунки, передає Politeka.net. Так, ролик опублікували в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).
В кадрі Кароль і Балан, не соромлячись публіки, пустують прямо на зйомках проекту "Голос країни-10". Знаменитості зворушливо цілуються, танцюють, обіймаються - Дан навіть носить Тіну на руках.
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Незважаючи на те, що обидва відмовчуються від приписуваного їм романа, користувачі активно обговорюють їх полум'яний зв'язок і не вірять, що подібні жести можна зрежесирувати спеціально в цілях піару шоу.
"Як круто !!!❤️😍👏🏻"
"Як мило🤗"
"якби ці двоє, найталановитіші, красиві, стали парою-я була б за них дуже рада!!!"
До цього ми розповідали, як Балан потрусив апетитною "п'ятою точкою" прямо перед Кароль. Від несподіваного пориву колеги Тіна прийшла в невимовне захоплення, здивовано роззявивши рота.
Кадри опублікували в Instagram шанувальники, підписавши "Як вам танці Дана?".
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