Фанаты не теряют надежды, что между 35-летней украинской певицей Тиной Кароль и 41-летним молдавским артистом Даном Баланом, разгорелся безумный и страстный роман
В подтверждение этому на одной из фан-страничек звезд появилась видеонарезка с их самыми пылкими выходками, включая даже поцелуи, передает Politeka.net. Так, ролик опубликовали в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
В кадре Кароль и Балан, не стесняясь публики, шалят прямо на съемках проекта "Голос країни-10". Знаменитости трогательно целуются, танцуют, обнимаются - Дан даже носит Тину на руках.
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Несмотря на то, что оба отмалчиваются от приписываемого им романа, пользователи активно обсуждают их пламенную связь и не верят, что подобные жесты можно срежессировать специально в целях пиара шоу.
"Как круто !!!❤️😍👏🏻"
"Як мило🤗"
"если бы эти двое, талантливейшие, красивейшие, стали парой-я была бы за них очень рада!!!"
До этого мы рассказывали, как Балан потрусил аппетитной "пятой точкой" прямо перед Кароль. От неожиданного порыва коллеги Тина пришла в неописуемый восторг, с удивлением разинув рот.
Кадры опубликовали в Инстаграм поклонники, подписав "Как вам танцы Дана?".
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