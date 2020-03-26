Фанаты не теряют надежды, что между 35-летней украинской певицей Тиной Кароль и 41-летним молдавским артистом Даном Баланом, разгорелся безумный и страстный роман

В подтверждение этому на одной из фан-страничек звезд появилась видеонарезка с их самыми пылкими выходками, включая даже поцелуи, передает Politeka.net. Так, ролик опубликовали в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

В кадре Кароль и Балан, не стесняясь публики, шалят прямо на съемках проекта "Голос країни-10". Знаменитости трогательно целуются, танцуют, обнимаются - Дан даже носит Тину на руках.

Несмотря на то, что оба отмалчиваются от приписываемого им романа, пользователи активно обсуждают их пламенную связь и не верят, что подобные жесты можно срежессировать специально в целях пиара шоу.

"Как круто !!!❤️😍👏🏻"

"Як мило🤗"

"если бы эти двое, талантливейшие, красивейшие, стали парой-я была бы за них очень рада!!!"

До этого мы рассказывали, как Балан потрусил аппетитной "пятой точкой" прямо перед Кароль. От неожиданного порыва коллеги Тина пришла в неописуемый восторг, с удивлением разинув рот.

Кадры опубликовали в Инстаграм поклонники, подписав "Как вам танцы Дана?".

Ответы не заставили себя долго ждать: "Очень сексуально"; "Лучший пока что🤣"; "Да пусть простят меня поклонницы Дана, но этот танец напомнил мне чарующий брачный танец павлина, сотрясающий перьями...😊"

Также мы рассказывали, что в сети появились слухи, подкрепленные фото, что Балан на самом деле встречается с 20-летней студенткой из Харькова по имени Анастасия. В частности, внимательные пользователи разглядели на одном из снимков девушки, что она находилась в квартире певца.

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