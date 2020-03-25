Известная певица Тина Кароль устроила у окна жаркую тренировку в стильном бордовом комбинезоне

После введения карантина и отмены множества светских мероприятий у артистки появилось свободное время на дом, семью и себя саму. Время, отведенное для карантина и под изоляцию, звезда решила тратить с умом, поэтому каждое утро она устраивает тренировку как на свежем воздухе, так и в пустом спортзале, сообщает Politeka.

Так, в этот раз звезда показала на серии кадров занятие у окна в спортзале. Одета Тина в стильный комбинезон с пикантной сетчатой вставкой в зоне декольте и прозрачной спиной. Сам костюм бордового оттенка. Волосы звезда собраны в небрежный пучок, а дополнила образ светлыми кроссовками.

Во время занятий можно заметить, что Тина предпочитает не только силовые упражнения, но еще и йогу. Звезда представила несколько провокационных поз во время растяжки.

"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – написала рядом с роликом артистка.

Ранее певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим. Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.

Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются. Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

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