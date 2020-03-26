Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як проходить її карантин вдома разом з Потапом

Настя проводить вільний час разом з чоловіком вдома, а також активно закликає користувачів соціальних мереж, своїх прихильників та всіх, хто її читає, залишатися в безпеці. З цього, щоб урізноманітнити сірі будні, вона почала тренуватися в прямому ефірі і розкривати свої секрети подхудения, пише Рoliteka.net.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила показати цілий ролик із звітом: як вона проводить вільний час, як тренується і чим займається разом з чоловіком вранці. Як відомо, Настя кожен день відправляється на пробіжку, а Потап займається курсами англійської.

В ролику можна помітити і подробиці про раціоні зоряній парі, яка встигла скинути за час схуднення по 20 кілограм:

« Новий #nkblog вже на моєму каналі YouTube 🎥⏸ Я запрошую вас провести цілий день зі мною 😉 Покажу як народжується моя творчість, як я працюю і розвиваюсь на карантині. А ще поділюся книгами, які змінили моє свідомість і розповім вам дещо, чим давненько хотіла поділитися ☺️», – прокоментувала новий ролик Анастасія. Користувачі мережі сприйняли нову запис досить бурхливо.

Нагадаємо, до цього співачка розповіла про правила схуднення:

"❗️ Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень.

❗️Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ.

❗️Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

❗️Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів.

❗️Пийте воду. Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце", - повідомила Каменських.

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