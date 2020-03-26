Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как проходит ее карантин дома вместе с Потапом

Настя проводит свободное время вместе с супругом дома, а также активно призывает пользователей социальных сетей, своих поклонников и всех, кто ее читает, оставаться в безопасности. По этому, чтобы разнообразить серые будни, она принялась тренироваться в прямом эфире и раскрывать свои секреты подхудения, пишет Рoliteka.net.

В этот раз на своей странице в Инстаграм звезда решила показать целый ролик с отчетом: как она проводит свободное время, как тренируется и чем занимается вместе с супругом по утрам. Как известно, Настя каждый день отправляется на пробежку, а Потап занимается курсами английского.

В ролике можно заметить и подробности о рационе звездной паре, которая успела сбросить за время похудения по 20 килограмм:

« Новый #nkblog уже на моем канале YouTube 🎥⏸ Я приглашаю вас провести целый день со мной 😉 Покажу как рождается мое творчество, как я работаю и развиваюсь на карантине. А ещё поделюсь книгами, которые изменили мое сознание и расскажу вам кое-что, чем давненько хотела поделиться ☺️», – прокомментировала новый ролик Анастасия. Пользователи сети восприняли новую запись достаточно бурно.

Напомним, до этого певица рассказала о правилах похудения:

"❗️ Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам.

❗️Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений.

❗️После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

❗️Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц.

❗️Пейте воду. Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце", - сообщила Каменских.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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