Надя з чоловіком показали, як виглядають в реальному житті без облуди

Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва разом із знаменитим чоловіком Володимиром Дантесом з'явилася в домашньому вигляді перед камерами

Артист разом з дружиною вирішив поспілкуватися з фанатами, відповісти на найбільш провокаційні і цікаві питання, а також просто подуріти в прямому ефірі в соціальній мережі Instagram. Під час карантину, якого Володимир дотримується з дружиною, зірки також показали себе в природному вигляді, пише Politeka.

На своїй сторінці Володимир показав фото з Надею, яка позувала в ніжно-рожевому халаті з цікавим принтом. Зірка уклала волосся по-простому: зав'язала два хвостики з боків і показала обличчя без макіяжу. Володимир же з'явився у світлій сорочці з підвернутими на передпліччях рукавами і піднятим коміром. Волосся артиста сплутані і скуйовджене, що додало йому трохи дитячого виду.

«В інста буде спільний прямий ефір з мрією мільйонів, та що там мільйонів...МІЛЬЯРДІВ! Зі мною!!!))) Інформація прозвучала на правах реклами. До зустрічі!!!», - написав Дантес під постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Поголився - знову 20-річний!!», «Ви збережете ефір? Дуже чекаю😍», «Шок новину «Прямий Карантин з красенем» 💪🏻💪🏻💪🏻🔥», «У Дантеса такі волосся густі, не те що у Наді... Заздрю❤️❤️❤️», «Клас. Дуже довго чекала», «❤️❤️❤️❤️Які милі 😂», «Поверни бороду, це вже не смішно!», «Дантес красивіше Наді 🙈🙈🙈😁😁😁😅😅😅».

Напмним, по поверненню з відпустки Надя також встигла здивувати новою зміною іміджу. Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір.

До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися.

На старому кадрі Надя позувала разом з коханим чоловіком у милому і домашньому вигляді. При цьому на досить давнє фото артистка була ще з рудуватим волоссям, чим дуже порадувала шанувальників.

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