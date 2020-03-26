Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фигуру в ванной в пикантном виде

После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Несмотря на ряд ограничений, певица чувствует дома себя очень хорошо и вполне довольна таким поворотом событий, информирует Рoliteka.net.

В разделе Стори на своей странице в Инстаграм она решила показать фигуру после тренировок. Как известно, каждый день утром или вечером звезда тренируется на беговой дорожке, а также проводит прямые эфиры и отвечает на любопытные вопросы поклонников.

В этот раз звезда в естественном виде показала стройную фигуру посреди ванной, рассматривая результат тренировок, не иначе. По словам самой Славы, она очень переживает, как бы не поправиться за время карантина, так как подобный малоподвижный образ жизни - новинка для нее.

Все же, последние несколько лет Слава активно гастролировала, ездила в отпуск заграницу и находилась в постоянном напряжении из-за активного рабочего графика концертов.

До этого же артистка решила представить на стильном снимке себя в новом образе, стоя рядом с солистом известной группы. Сама Каминская выглядела весьма стильно и скромно – длинное пальто в пол серого оттенка с массивной россыпью вышитых цветов. Дополнила новый наряд артистка массивными кожаными сапогами, легким макияжем и аккуратно завязанными волосами.

«Да , я тоже фоткаюсь с артистами после концерта @kadebostany_official 🤟🏼», – отметила Слава под новым постом.

Пользователи сети весьма бурно отреагировали на увиденное:

«Это кто? Митхун Чакраборти? 🤭🧐🤔», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Волшебные Свечи! 🔥🔥🔥», «Ааа, класс и я там была🌹 так хочется Вас увидеть в «живую»❤️❤️❤️», «Он конечно крут🔥👍», «Что за пальто?», «Ничего человеческое не чуждо😉», «Армянское радио отвечает...».

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