Сьогодні, 27 березня, Інна Білоконь, відома українцям як "мама Вєрки Сердючки", відзначає свій день народження

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, сьогодні їй виповнюється 52 роки.

Інна Білоконь до появи на ТБ була актрисою театру мініатюр "Компот", а з Андрієм Данилком познайомилася ще в 80-их.

В ті роки Андрія не взяли в музичне училище та він поступив до торгово-кулінарного ПТУ. Там 16-річний Данилко вперше зустрівся з 21-річною Інною.

"Він був тихонею, але в одну секунду міг зробити таке, що запам'ятовувалось на все життя", – ділилася спогадами Інна Білоконь.

Зазначимо, що Інна була поруч з артистом з перших днів заснування "Театру пародій Андрія Данилка", і завжди грала провідні ролі в його виставах.

У Інни все чудово склалося і на особистому фронті. Вона одружена з бізнесменом Олегом Білоконем, а у них в шлюбі народилася дочка Яна, якій зараз 21 рік.

Раніше ми розповідали про те, що Андрій Данилко вразив правдою про "роман" з Інною Білоконь. Данилко зізнався, що його з колегою не завжди пов'язували суто робочі стосунки.

Втім, до цього ні Данилко, ні Білоконь свої відносини ніколи не коментували і в цілому намагалися не розповідати громадськості про своє особисте життя.

Данилко також згадав свою першу зустріч з актрисою. Він зізнався, що спочатку вони відчували один до одного швидше антипатію.

Нагадаємо, Данилко видав правду про повернення Сердючки на Євробачення.

Як повідомляла Politeka, Данилко перервав мовчання і видав правду про "помсту" за Росію.

Також Politeka писала, що Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ.