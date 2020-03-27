Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва знялася в стильній фотосесії разом з колегою Позитивом

В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram з'явилися кадри зі зйомок Наді і Олексія в спортивному стилі. Зірки з'явилися в яскраво-рожевих та фіолетових костюмах в рамках рекламної фотосесії і приємно здивували шанувальників вдалими образами, пише Politeka.

Так, на двох преставлених кадрах Надя і Олексій позували в сдержаных нарядах кислотно-яскравих відтінків, а доповнили свої образи такого ж стилю верхнім одягом. Олексій позував в жовтій куртці на замку, а Надя у вітровому плащі ледь помітного сріблясто-блакитного відтінку.

Примітно, що на представленому кадрі можна помітити стару зачіску Наді - волосся артистки набагато довше тих, що зараз, а також тепер видно, що колір волосся дуже світлий. На знімку Надя з волоссям, укладеними в акуратні хвилі, яскраво посміхається і корчить "пики" разом з Позитивом.

В коментарях шанувальники так і не змогли визначити, яке з двох фото подобається їм більше, тому на фан-сторінці під постом фанати розділилися в думках.

До цього Володимир Дантес разом з дружиною вирішив поспілкуватися з фанатами, відповісти на найбільш провокаційні і цікаві питання, а також просто подуріти в прямому ефірі в соціальній мережі Instagram. Під час карантину, який Володимир дотримується з дружиною, зірки також показали себе в природному вигляді.

«В інста буде спільний прямий ефір з мрією мільйонів, та що там мільйонів...МІЛЬЯРДІВ! Зі мною!!!))) Інформація прозвучала на правах реклами. До зустрічі!!!», - написав Дантес під постом.

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