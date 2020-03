В скандалі навколо композитора Ігоря Ніколаєва, який, ймовірно, заразився коронавірусом, новий поворот

Напередодні госпіталізації Ігор Ніколаєв вирішив привітати свого друга та музиканта Олександра Буйнова з 70-річчям.

Відповідне фото він опублікував у своєму особистому Instagram.

На опублікованому знімку, крім Ніколаєва, можна побачити Олександра Буйнова та Аллу Пугачову, які зібралися, щоб посмажити шашлики.

"Ну що, шановний Олександр Миколайовичу, ось ти і доплив до серйозної круглої цифри!... Втім, як і я!.. Тому хочу сказати тобі, як клавішник клавішнику, як ювіляр ювіляру, і як друг - другові: Життя Прекрасне! Чекаємо літа, чекаємо гарних новин, чекаємо шашличків в колі близьких друзів! Нехай буде так! Let It Be!", - підписав Миколаїв фото.

Але користувачі неоднозначно відреагували на публікацію і зазначили, що зірки російського шоу-бізнесу на тлі епідемії коронавіруса "вважають себе богами", оскільки проігнорували поради медиків.

"Живіть довго!", "Всій вашій компанії здоров'я і не сумувати на карантині", "Зібралися пенсіонери 70-літні і чудять. Не поступляться молодим сцену ні на дюйм", "Нерозлучна компашка", "Ігор, ви в порядку?", "Карантин не для вас? Ну ось тепер огрібайте", "Вважали себе богами, але всевишній вам покаже, хто Бог", "Ігор, швидше перемогти цю хворобу!", - пишуть вони в коментарях.

Варто відзначити, що вчора в ЗМІ з'явилася інформація про екстреної госпіталізації відомого російського композитора Ігоря Ніколаєва.

Його нібито з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізували в Коммунарку, яку раніше спеціально переобладнали для таких хворих.

"У музиканта діагностована вогнищева пневмонія. Остаточні результати аналізу він поки не отримав, вони будуть готові протягом двох днів. Лікарі оцінюють стан Миколаєва як середнього ступеня тяжкості", - говорилося в повідомленні.

