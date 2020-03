В скандале вокруг композитора Игоря Николаева, который, вероятно, заразился коронавирусом, новый поворот

Накануне госпитализации Игорь Николаев решил поздравить своего друга и музыканта Александра Буйнова с 70-летием.

Соответствующее фото он опубликовал в своем личном Instagram.

На опубликованном снимке, помимо Николаева, можно увидеть Александра Буйнова и Аллу Пугачеву, которые собрались, чтобы пожарить шашлыки.

"Ну что, дорогой Александр Николаич, вот ты и доплыл до серьёзной круглой цифры!... Впрочем, как и я!.. Поэтому хочу сказать тебе, как клавишник клавишнику, как юбиляр юбиляру, и как друг - другу: Жизнь Прекрасна! Ждём лета, ждём хороших новостей, ждём шашлычков в кругу близких друзей! Пусть будет так! Let It Be!", - подписал Николаев фото.

Но пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию и отметили, что звезды российского шоу-бизнеса на фоне эпидемии коронавируса "посчитали себя богами", поскольку проигнорировали советы медиков.

"Живите долго!", "Всей вашей компании здоровья и не грустить на карантине", "Собрались пенсионеры 70-летние и чудят. Не уступят молодым сцену ни на дюйм", "Неразлучная компашка", "Игорь, вы в порядке?", "Карантин не для вас? Ну вот теперь огребете", "Считали себя богами, но всевышний вам покажет, кто Бог", "Игорь, быстрее победите эту болезнь!", - пишут они в комментариях.

Стоит отметить, что вчера в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации известного российского композитора Игоря Николаева.

Его якобы с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали в Коммунарку, которую ранее специально переоборудовали для таких больных.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

