Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін розчулив мережу новим відео з їхнім сином Гаррі

Кадрами шоу-мен поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

На відео Гаррі, сидячи за столом, розповідає про форум любові, яка, до речі, виявилася досить непростий. Також хлопчик дуже заразливо сміється.

Милі сімейні кадри з сином Пугачової не залишили байдужими користувачів мережі.

«Диво ж батькова і материна», «Боже, яке диво дитина», «Ой такий солодкий», «На папу так схожий», «Сміх заразливий. Красунчик», «Молодчинка :) нереально смішно», «Такі діти красиві», «Міць», «Маленький професор!», «Який у нього сміх класний», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, двійнята Гаррі і Ліза народилися у Алли Пугачової і Максима Галкіна в 2013 році.

Дітей виношувала сурогатна мати, але це біологічні діти Алли і Максима. Малюки Алли Пугачової народилися з яйцеклітини, яку вона заморозила 11 років тому, коли вона вже була разом з Максимом, але ще не вийшла за нього заміж офіційно.

Лікарі пологового будинку розповідали, що Пугачова брала дуже активну участь в годуванні малюків, в сповиванні, приїжджала в госпіталь кожен день, розмовляла з лікарями. Персонал запам'ятав її як дуже турботливу маму.

Нагадаємо, Пугачова і Галкін показали старших дітей, але на відео помітили небезпечну деталь.

Як повідомляла Politeka, відомий продюсер накинувся на Пугачова, Галкін не витримав.

Також Politeka писала, що чоловік Пугачової Максим Галкін похвалився архівним відео з дітьми: "Лізу взагалі не дізнатися".