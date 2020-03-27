Известная певица Светлана Лобода яркое фото из отдыха, удивив фигурой в черном купальнике

В этот раз знаменитая артистка показала ранее не публикованное фото из отдыха заграницей. При этом звезда частично пожаловалась, что неможет дождаться, когда же наступит долгожданное "завтра", намекая на то, что ждет скорейшего завершения карантина, сообщает Politeka.

Певица осталась дома с детками после объявления о введении карантина и ограничении пересечения границ. Звезда отменила часть концертов и светских мероприятий, поэтому теперь у нее много свободного времени для себя и своих девочек - Евы и Тильды.

Певица активно ведет социальную сеть Инстаграм, теперь каждый день на ее странице появляются новые снимки. На одном из таких фото звезда появилась в черном купальнике и без макияжа. Завязанные волосы Лободы аккуратной лентой с леопардовым принтом привлекают внимание к себе.

«Жду не дождусь, когда наступит это «завтра».... #америка #2019», - подписала новое фото певица.

Поклонники тут же отреагировали:

«Майка крутая», «Красотка!!!!! 🔥🔥🔥🔥», «Милая, завтра не наступит никогда🌝», «Все ждем)))», «Четко😍😊🔥», «🤘 какая строгая», «Согласна, мы всё ждём Светлана❤️❤️».

Также Светлана Лобода показала семейное фото в Инстаграм. На фото Светлана позирует в черной майке или чем-то подобном. Рядом сидит дочь Тильда, которой вторая дочь Евангелина закрыла лицо рукой. Девочки были одеты в футболки. На фоне ничего не видно.

"В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты ,наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты - дома, а значит в полной безопасности", - написала Лобода.

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