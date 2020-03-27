Син Наташі Корольової та Сергія Глушка довів соціальні мережі до сказу

Про це пише Politeka.net.

18-річний Архип Глушко останнім часом веде досить активне життя.

В цей раз син Корольової і Глушка виклав на загальний огляд знімок, що був зроблений у ванною, заповненою вином. Архип зовсім небагато оголився і вирішив пофілософствувати щодо епідемії коронавіруса COVID-19.

"Я був в "Ашані", люди бігали, як скажені, скуповуючи все, що бачать. Але що це дасть? Поставки будуть продовжуватися, ми не помремо з голоду. Чому не можна використовувати цей час не для панічних атак, а для себе?" — задався син Корольової і Глушка питанням.

Крім цього, 18-річний спадкоємець закликав своїх передплатників присвятити час, проведений на карантині, собі.

"Пропоную всім збиратися з коханими і просто кайфувати. З дівчиною / хлопцем або сім'єю, не важливо, головне, що б було добре", — підсумував Архип в своєму Instagram.

Але філософія від сина професійного стриптизера не припала до душі читачам. Деякі коментатори зазначили, що у 18-річного Архипа ще немає життєвого досвіду, щоб він міг ділитися порадами з іншими.

"А ви без коронавіруса з коханими не збираєтеся", "А до чого ванна, гени батька-стриптизера спокою не дають", "Ну хоч не голий, і то добре", "Вся сімейка дивна, до чого ці постійні оголення і тільки вам зрозумілі витівки", - написали вони в коментарях.

Варто відзначити, що після переполоху в соцмережах Архип Глушко видалив свою сторінку в соцмережі Instagram.

До цього ми писали, що 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився участю в зйомках популярного серіалу "Фітнес".

Артист поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у досить спокусливій образі. Тарзан розстебнув джинсову куртку, посвітивши накачаної груддю. Танцюрист любить епатувати публіку, вихваляючись потужними м'язами і частенько оголяючись не до місця.

Глушко опустив камеру вниз, щоб сфотографувати себе з максимально вдалого ракурсу.

Нагадаємо, що карантин боляче вдарив по артистах, концерти і зйомки скасовуються

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