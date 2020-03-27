Зірка студії «Квартал 95» Валерія Товстолєс поділилася спогадами і спекотними фото своєї подорожі по Італії

В останні тижні Італія перетворилася на справжній епіцентр коронавірусу в світі. Проте ще влітку ця країна була одним з головних туристичних напрямків у Європі. Про це вирішила нагадати зірка «Жіночого Кварталу». Як повідомляє Politeka,актриса поділилася фотографіями і розповіддю про подорож, у яку вона їздила зі своїм коханим і другом.

«Ми подорожували на машині по 9-ти містах Італії. Були в Римі, Венеції, Позітано - мої улюблені міста тепер і зараз ці фото, зберігають мої спогади про цю країну. Я дуже люблю Італію, звичайно ж мені боляче читати новини звідти. Хочеться побажати всім італійцям і українцям, які там, тримайтеся хлопці! Ми сила», - написала Товстолєс.

Вона зізналася, що шкодує, що нічим не може допомогти Італії, однак вірить в те, що ця криза закінчиться і все буде добре.

На першому з опублікованих нею знімків Товстолєс позує на пляжі в оригінальному напівпрозорому купальнику і легкій пляжній сукні навстіж. На кількох знімках вона позує в обнімку зі своїм хлопцем і цілує його. Ще один знімок зроблений на тлі знаменитого Колізею. На ньому зірка позує в легкій літній сукнів квіточку зі спідницею, що розлітається на вітрі.

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