Популярна українська співачка Мішель Андраде здивувала шанувальників несподіваним зверненням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, виконавиця розповідає про свій новий кліп й те, який сенс був закладений в пісню.

«Незалежно від кольору шкіри, національності, сексуальної орієнтації, свого тіла і його можливостей, ми всі рівні і гідні любові, віри, гордості, підтримки…Підтримка зараз особливо важлива! Зараз, коли ми фізично відірвані від коханих і друзів, не можемо обійняти один одного, ми повинні відчувати один одного і допомагати на відстані. Може бути події в світі вплинуть на наші погляди і відносини з оточуючими, ми перестанемо бути байдужими і розучимося засуджувати», - зазначила вона.

Також Андраде розповіла, що сподівається на зміни, які відбудуться в людях з-за глобальної загрози.

«У мене є надія, що коли це все закінчиться, ми станемо іншими. Ми всі різні. Але ми не соромимося говорити і беремо на себе такими, які ми є. Я пишаюся собою, і я пишаюся кожним із вас», - підкреслила вона.

Також співачка опублікувала відео, на якому видно в облягаючому майці. Зірка розповідає, що відчуває з-за епідемії, і чому її кліп сьогодні актуальне.

«Немає слів», «бомба», «взагалі супер», «Ще б ти не прийняла себе такою яка ти є.) Красуня, яких пошукати ще треба. Сі**ки залік», «ти потужна», - пишуть користувачі.

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