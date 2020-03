View this post on Instagram

Для меня PROUD – не просто клип, а особенная история которую мы с героями видео хотим рассказать всем Независимо от цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, своего тела и его возможностей, мы все равны и достойны любви, веры, гордости, поддержки… Поддержка сейчас особенно важна! Сейчас, когда мы физически оторваны от любимых и друзей, не можем обнять друг друга, мы еще сильнее должны чувствовать друг друга и помогать на расстоянии Может быть события в мире повлияют на наши взгляды и отношения с окружающими, мы перестанем быть равнодушными и разучимся осуждать У меня есть надежда, что когда это все закончится , мы станем иными Меня вдохновляют герои видео, я горжусь ими! Это не актеры, это реальные люди с их реальными историями Знакомьтесь @chala_ya @jenya_vdvij3nii @seowka @karina_minaevaa @svoz @ezhov_maksim_ @_a_kolomiets_ @breusyevheniia Мы все разные. Но мы не стесняемся говорить и принимаем себе такими, какие мы есть. Я горжусь собой и я горжусь каждым из вас I’m PROUD