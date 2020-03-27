Популярна українська співачка Мішель Андраде здивувала шанувальників  несподіваним зверненням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, виконавиця розповідає про свій новий кліп й те, який сенс був закладений в пісню.

«Незалежно від кольору шкіри, національності, сексуальної орієнтації, свого тіла і його можливостей, ми всі рівні і гідні любові, віри, гордості, підтримки…Підтримка зараз особливо важлива! Зараз, коли ми фізично відірвані від коханих і друзів, не можемо обійняти один одного, ми повинні відчувати один одного і допомагати на відстані. Може бути події в світі вплинуть на наші погляди і відносини з оточуючими, ми перестанемо бути байдужими і розучимося засуджувати», - зазначила вона.

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Для меня PROUD – не просто клип, а особенная история которую мы с героями видео хотим рассказать всем Независимо от цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, своего тела и его возможностей, мы все равны и достойны любви, веры, гордости, поддержки… Поддержка сейчас особенно важна! Сейчас, когда мы физически оторваны от любимых и друзей, не можем обнять друг друга, мы еще сильнее должны чувствовать друг друга и помогать на расстоянии Может быть события в мире повлияют на наши взгляды и отношения с окружающими, мы перестанем быть равнодушными и разучимся осуждать У меня есть надежда, что когда это все закончится , мы станем иными Меня вдохновляют герои видео, я горжусь ими! Это не актеры, это реальные люди с их реальными историями Знакомьтесь @chala_ya @jenya_vdvij3nii @seowka @karina_minaevaa @svoz @ezhov_maksim_ @_a_kolomiets_ @breusyevheniia Мы все разные. Но мы не стесняемся говорить и принимаем себе такими, какие мы есть. Я горжусь собой и я горжусь каждым из вас I’m PROUD

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Також Андраде розповіла, що сподівається на зміни, які відбудуться в людях з-за глобальної загрози.

«У мене є надія, що коли це все закінчиться, ми станемо іншими. Ми всі різні. Але ми не соромимося говорити і беремо на себе такими, які ми є. Я пишаюся собою, і я пишаюся кожним із вас», - підкреслила вона.

Також співачка опублікувала відео, на якому видно в облягаючому майці. Зірка розповідає, що відчуває з-за епідемії, і чому її кліп сьогодні актуальне.

«Немає слів», «бомба», «взагалі супер», «Ще б ти не прийняла себе такою яка ти є.) Красуня, яких пошукати ще треба. Сі**ки залік», «ти потужна», - пишуть користувачі.

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