Відома співачка Світлана Лобода показала один з найбільш незвичайних концертних образів, представлений на останньому виступі

В цей раз знаменита артистка показала себе у відвертому образі з новою стрижкою, засвітивши стильні кадри в розділі Сторі. Співачка показала на нових фото зухвалий образ брюнетки, який приміряла під час одного зі своїх концертів, повідомляє Politeka.

Зірка позувала у вільному пальто з леопардовим великим принтом під яким видно її тонке чорне мереживо, ледве прикриває струнку фігуру зірки. При цьому головна родзинка нового образу Світлани – у її зачісці. Колись світле волосся стало темними, а довга чолка – короткою.

локони Виглядають досить незвично, адже за багато років Лобода жодного разу не змінювала зачіску – артистка вважає за краще з'являтися з одним і тим же кольором волосся дуже давно. Поруч з нею показаних на фото можна помітити стилістів і помічників співачки.

Раніше знаменита артистка показала раніше не публикованое фото з відпочинку закордоном. При цьому зірка частково поскаржилася, що не може дочекатися, коли ж настане довгоочікуване "завтра", натякаючи на те, що чекає якнайшвидшого завершення карантину.

Співачка залишилася вдома з дітками після оголошення про введення карантину і обмеження перетину кордонів. Зірка скасувала частину концертів і світських заходів, тому тепер у неї багато вільного часу для себе і своїх дівчаток - Єви і Тільди.

Співачка веде активну соціальну мережа Instagram, тепер кожен день на її сторінці з'являються нові знімки. На одному з таких фото зірка з'явилася в чорному купальнику і без макіяжу. Зав'язані волосся Лободи акуратною стрічкою з леопардовим принтом привертають увагу до себе.

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