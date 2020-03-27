Известная певица Светлана Лобода показала один из самых необычных концертных образов, представленном на последнем выступлении

В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе с новой стрижкой, засветив стильные кадры в разделе Стори. Певица показала на новых фото дерзкий образ брюнетки, который примерила во время одного из своих концертов, сообщает Politeka.

Звезда позировала в свободном пальто с леопардовым крупным принтом под которым видно ее тонкое черное кружево, едва прикрывающее стройную фигуру звезды. При этом главная изюминка нового образа Светланы – в ее прическе. Некогда светлые волосы стали темными, а длинная челка – короткой.

Выглядят локоны весьма необычно, ведь за многие годы Лобода ни разу не меняла прическу – артистка предпочитает появляться с одним и тем же цветом волос очень давно. Рядом с ней на показанных фото можно также заметить стилистов и помощников певицы.

Ранее знаменитая артистка показала ранее не публикованое фото из отдыха заграницей. При этом звезда частично пожаловалась, что неможет дождаться, когда же наступит долгожданное "завтра", намекая на то, что ждет скорейшего завершения карантина.

Певица осталась дома с детками после объявления о введении карантина и ограничении пересечения границ. Звезда отменила часть концертов и светских мероприятий, поэтому теперь у нее много свободного времени для себя и своих девочек - Евы и Тильды.

Певица активно ведет социальную сеть Инстаграм, теперь каждый день на ее странице появляются новые снимки. На одном из таких фото звезда появилась в черном купальнике и без макияжа. Завязанные волосы Лободы аккуратной лентой с леопардовым принтом привлекают внимание к себе.

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