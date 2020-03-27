Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк Ганна прокоментувала нинішню ситуацію з пандемією коронавірусу
Дівчина, чия мати з минулого року бореться з важкою хворобою, розповіла про своє ставлення до карантину через коронавірус. Цій темі вона присвятила новий пост на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.
«Парадокс. Але Бунін одного разу сказав “страшно сказати, але правда: не будь народних лих, тисячі інтелігентів були б прямо найнещаснішими людьми. Як же тоді засідати, протестувати, про що кричати і писати? А без цього і життя не в життя”. В такі хвилини, коли карантин змушує нас сидіти по домівках, з ним важко не погодитися», - написала Ганна.
Вона додала, що особливо прикро сидіти в карантині зараз, коли природа починає прокидатися після зимової сплячки і радувати весняним теплом.
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«На дворі весна і хочеться бачити сонечко, радіти променям і спостерігати як прокидаються дерева і земля ніби дихає теплом», - додала Заворотнюк.
Свій пост вона супроводила двома новими фотографіями. На них вона позує в кріслі, встановленому прямо на вулиці. Дівчина сидить в простому вуличному одягу та стильних сонцезахисних окулярах. Вона кокетливо позує, поправляючи волосся.
В коментарях підписники дівчини тут же почали обговорювати нову публікацію.
«Як красиво. На душі тепліше стало», «Скільки в фотках теплоти і щирості відчувається наскільки ти глибока», «Дай Бог Ань тобі красивою і ласкавою весни і якнайшвидшого одужання Анастасії Юріївні», «як красиво якнайшвидшого одужання Анастасії Юріївні і Ви не хворійте», «Гарна! А фотка називається "розкіш на селі"», - пишуть люди.
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