Відома співачка Тіна Кароль влаштувала вдома насичене тренування на карантині

Артистка в традиційній манері показала на своїй сторінці в Instagram в розділі Сторі серію кадрів з тренування, яке проводить щоранку. Схоже, після введення карантину і скасування багатьох світських заходів у артистки з'явився вільний час на дім, сім'ю і себе саму, повідомляє Politeka.

В цей раз на представлених кадрах Тіна продемонструвала частину своєї розминки на червоному килимку для йоги. Одягнена співачка в короткий топ болотного відтінку і в темні спідниці з високою посадкою.

При цьому сама артистка на камеру уваги не обрщает, а просто займається на підлозі, активно виконуючи вправи і демонструючи розтяжку.

"Кожен новий день – це звершення природи. Це повинно бути і Вашим звершенням. Йдіть на зустріч своєму страху і не звертайте. Каждень дня – це шанс, Ваша перемога над собою, виклик. Це неймовірно захоплюючий шлях довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя", – написала днем раніше співачка під схожим фото.

Раніше співачку Тіну Кароль помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим. Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів.

Пара розповідає про нові проекти, які повинні з'явитися на українському телебаченні, і закликає громадян «вибирати», що більше сподобається. При цьому зірки дивляться один на одного і посміхаються. Однак шанувальники Кароль залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

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