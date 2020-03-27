Володимир Остапчук насмішив несподіваною зміною іміджу під час карантину

Відомий український ведучий, який нещодавно потрапив у гучний скандал у зв'язку зі своїм розлученням, проводить карантин зі своїми дітьми. Так, Politeka повідомляє, що депутат поділився новим фото зі своєю донькою Емілі на своїй сторінці в Instagram.

На знімку можна побачити, що батько з дочкою щосили веселяться сидячи вдома. Вони демонструють на камеру свої руки з милими пластиковими кільцями, а для повноти образу Остапчук вирішив приміряти райдужний перуку. У тегах під знімком він охрестив «принцесою» чи то себе, чи свою дочку.

«Привіт, котаны. Сидиш вдома - пиши «❤️» в коментарях. Сидиш вдома з дітьми - терпіння і витримки», - підписав фото ведучий.

Передплатники Остапчука тут же почали обговорювати знімок.

«Як на цій фотографії донечка на маму схожа», «Чудовий батько, що б там не говорили», «Терпіння і витримки» «Які красуні», «Ля який», «Класна мала», «тобі навіть такий імідж личить, красу нічим не зіпсуєш», - пишуть люди.

Раніше Остапчук розкрив правду про своїх поточних стосунки з колишньою дружиною.

Відомий український ведучий і шоумен нещодавно «прославився» з-за скандалу зі своїм розлученням. Остапчук зізнався, що ставиться до свого розставання з дружиною в цілому позитивно.

«Розлучення – це не трагедія. Якщо люди вирішили розлучитися, це завжди добре. Тому що вони прийшли і чесно відповіли на питання – нащо його тягти далі?», - заявив ведучий.

Остапчук додав, що незважаючи на скандальну заяву його колишньої дружини Олени Войченко, яка на всю країну розповіла про його зради і маніпуляціях, зараз вони спілкуються цілком нормально.

Нагадаємо, Остапчук та Різатдінова знову разом після "Танців з зірками".

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