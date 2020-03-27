Олександра Кучеренко, відома українська ведуча і дружина мандрівника Дмитра Комарова, порівняла, як виглядає на карантині і на роботі

Як і багато українців, Кучеренко останнім часом змушена сидіти вдома на карантині. Однак, на відміну від багатьох, її проект на телебаченні продовжує працювати. Один день на тиждень ведуча присвячує зйомкам своєї передачі «Зірковий спорт», яка продовжить виходити навіть у цих умовах.

Сама Кучеренко зізнається, що весь тиждень чекає цього дня, коли в неї з'являється причина красиво одягнутися, зробити макіяж і вийти з дому, пише Politeka.

Зірка також поділилася фотографією, на якій порівняла, як виглядає вдома на карантині, і як – на роботі. На першому знімку Кучеренко зображена без макіяжу, в піжамі і з зеленими косметичними патчами під очима, а на другому фото ведуча вже при повному параді – з макіяжем і прикрасами.

«Карантин vs Робота. Я і раніше любила п'ятницю, але зараз - особливо, чекаю кожну, як дива)) Тому що в цей день у мене є офіційний привід хоч ненадовго покинути будинок - зйомка моєї програми. Коли можна змінити домашні тапочки на підбори, зробити макіяж, причепуритися і вийти трохи далі, ніж на кухню))», - розповіла своїм передплатникам Кучеренко.

Шанувальники провідною тут же взялися коментувати фото.

«Ви неймовірно красива!», «Яка ж ви гарненька», «Красуня) як же Дімі пощастило ви його такого харизматичного і розумного дуже доповнюєте)», «Чоловік не балує вас виходами у світ?», «Ти божественая», «Гарна дівчинка», пишуть люди.

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