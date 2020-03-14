Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала серию фото с отдыха

На фото Кухар позирует в полосатом платье или сарафане. Она находится в воздухе, пока ее муж держит руками. Интересно, что одна рука кажется в очень пикантном месте Екатерины. Муж Александр позировал в белой футболке и шортах. На фоне можно увидеть различную растительность Тайланда, куда пара отправилась отдыхать. Об этом пишет Politeka.

На втором фото Кухар с мужем сидят в обнику, а фотографируют их со спины. На третьем кадре парочка снялась между деревьями.

Фанаты успели поставить более 16 тысяч лайков и написали множество комментариев. Некоторые хвалили кадры, другие задавлись вопросом, где же находится рука, а третьи - раскритиковали Екатерину, что она во время обьявленного карантина в Украине и закрытии границ поехала в Таиланд.

Сообщалось, что известная украинская балерина, судья в шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар делится фото с теплых краев.

Прима-балерина предстала перед подписчиками в черном купальнике и цветном халате, который она накинула сверху. Также на ее голове - цветной платочек, а за ушко звезда закинула красивый белый цветок.

Кухар распустила длинные волосы, которые упали ей на плечи.

Красотка приняла одну из поз йоги, сидя на деревянном полу. Кухар закрыла глаза и улыбнулась.

Сообщалось, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар похвасталась красотой в скромном наряде.

Балерина позировала на пирсе Лазурного берега во Франции, о чем свидетельствовала геометка: "Санари-Сюр-Мер". На звезде был серый топ, на который она накинула покрывало.

Красотка предстала без грама макияжа, на лице лишь выделялись черные брови и карие глаза.

Балерина закинула длинные волосы назад и смотрела вдаль, любуясь пейзажами.

Напомним, известная украинская балерина, судья в шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар похвасталась фигурой в довольно откровенном наряде

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