Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала домашнее видео с мужем в Инстаграм

На кадрах Екатерина почти себя не показывает, видны только ноги. Кухар лежала на кровати, пока ее супруг Александр Стоянов стоял в конце кровати в майке и штанах. Он танцевал, а после этого снял верхнюю часть одежды и надел очки. Вышло что-то наподобие интимного танца. После этого Александр залез на кровать взял ногу балерины. На этом видео оборвалось. Об этом пишет Politeka со с ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, а какие у вас любимые танцевальные сцены из фильмов?", - подписала ролик Екатерина.

Фанаты успели посмотреть видео почти 20 тысяч раз и написали множество комментариев, в которых хвалили такие заигрывания Александра и обшучивали тему.

Ранее мы сообщали, что украинская балерина Екатерина Кухар, которая была судьей на проекте «Танці з зірками», показала роскошные формы на отдыхе.

«Пора остановиться и заглянуть внутрь себя…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кухар позирует в распахнутом пляжном халате, оголив роскошные формы. Это спровоцировало настоящий фурор среди ее поклонников.

«Роскошная», «вау, какая красота», «бомбезные формы», «клевая», - пишут они.

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