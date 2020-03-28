Російська примадонна Алла Пугачова не шкодує, що вони розійшлися з Філіпом Кіркоровим

Про це пише видання Телепрограма.

Алла Пугачова не приховує причини розлучення з королем поп-сцени Філіпом Кіркоровим.

Як відомо, зірковий шлюб протримався всього 9 років. Тоді Алла Пугачова зізналася, що не змогла стримати свого потягу до молодого шоумена Максима Галкіна.

Примадонна не очікувала, що здатна відчувати такі великі почуття. Пізніше вона сказала Філіпу, що не існує речей, здатних зупинити її від розставання.

А зовсім недавно Алла Пугачова зізналася, що шлюб з Кіркоровим розпався через її зраду. Говорити про це російська примадоона не любить, та й про Філіпа згадує з деяким відторгненням.

«Роги наставила один раз і достатньо», — прокоментувала Пугачова свій старий вчинок.

Що стосується творчості Філіпа Кіркорова, примадонна його не особливо схвалює.

У коментарі журналістам вона зізналася, що охарактеризувати ємко те, що робить екс-чоловік, їй складно, оскільки вона не є прихильницею такого жанру. Цілеспрямованістю ж Філіпа залишається тільки захоплюватися.

«Ну трудяга він, че? Комусь подобається таке», — підсумувала Алла Пугачова у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Алла Пугачова зруйнувала популярну групу. З такими звинуваченнями виступив музикант В'ячеслав Малежик.

За його словами, були такі часи, коли примадонна дуже тісно співпрацювала з "Веселими хлопцями", і вони разом влаштовували гастролі по країні.

«Всі наші дружини, коли дізналися, що Пугачова в «Веселих хлопцях», сильно нас приревнували. Пам'ятаю, як одного разу вони приїхали з інспекцією. Там була дружина Олександра Буйнова та ще кількох наших музикантів. Алла Пугачова красива жінка, тому дивуватися цьому не варто», поділився спогадами Малежик.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

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